Дмитрий Бивол ответил, не жалеет ли он, что не стал чемпионом Олимпийских игр

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол ответил, не жалеет ли он, что не стал чемпионом Олимпийских игр.

«Любой минус стараюсь перечёркивать, чтобы он стал плюсом. В какой‑то момент нужно понять, что не можешь всё успеть. Конечно, олимпийская медаль — это что‑то необычное, ценное, но я благодарен богу, что я абсолютный чемпион мира. Это тоже была моя мечта», — сказал Бивол во время брифинга в Санкт-Петербурге.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 23 февраля, Бивол победил решением большинства судей соотечественника Артура Бетербиева.

Ранее Дмитрий Бивол высказался о расположении боксёров в рейтинге P4P.