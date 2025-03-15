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Бивол объяснил, можно ли сравнить его бои против Бетербиева с матчами «Зенит» — «Спартак»

Бивол объяснил, можно ли сравнить его бои против Бетербиева с матчами «Зенит» — «Спартак»
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол ответил, можно ли сравнить его противостояние с соотечественником Артуром Бетербиевым с противостоянием футбольных клубов «Зенит» и «Спартак». Ближайшая игра команд состоится завтра, 16 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я не знаю, как сравнивать с футболом. Не особо силён в футболе. У меня желание было сделать третий бой [с Бетербиевым]. Если зрителям этот бой интересен, почему нет? Бой с Бетербиевым — это большой бой независимо от того, сколько у кого поясов», — сказал Бивол во время брифинга в Санкт-Петербурге.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 23 февраля, Бивол победил решением большинства судей соотечественника Артура Бетербиева.

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