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Джон Джонс заявил, что разочарован поражением Алекса Перейры в бою с Магомедом Анкалаевым

Джон Джонс заявил, что разочарован поражением Алекса Перейры в бою с Магомедом Анкалаевым
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Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс отреагировал на поражение бразильца Алекса Перейры в бою за титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) с россиянином Магомедом Анкалаевым. Их поединок состоялся 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Разочарован. Я хотел разделить с тобой октагон», — написал Джонс во время прямого эфира Перейры в Instagram.

Напомним, в последнем бою, который состоялся в ноябре 2024 года на турнире UFC 309, Джонс победил техническим нокаутом в третьем раунде соотечественника Стипе Миочича. Для Костлявого эта защита титула стала первой в тяжёлом весе.

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