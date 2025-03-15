Джон Джонс заявил, что разочарован поражением Алекса Перейры в бою с Магомедом Анкалаевым

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс отреагировал на поражение бразильца Алекса Перейры в бою за титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) с россиянином Магомедом Анкалаевым. Их поединок состоялся 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

«Разочарован. Я хотел разделить с тобой октагон», — написал Джонс во время прямого эфира Перейры в Instagram .

Напомним, в последнем бою, который состоялся в ноябре 2024 года на турнире UFC 309, Джонс победил техническим нокаутом в третьем раунде соотечественника Стипе Миочича. Для Костлявого эта защита титула стала первой в тяжёлом весе.