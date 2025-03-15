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Деметриус Джонсон: UFC, заплатите Джонсу $ 30 млн за бой с Аспиналлом. Тогда всё состоится

Деметриус Джонсон: UFC, заплатите Джонсу $ 30 млн за бой с Аспиналлом. Тогда всё состоится
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Бывший чемпион UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон призвал руководство североамериканской лиги пойти навстречу действующему обладателю титула UFC в тяжёлом весе соотечественнику Джону Джонсу и заплатить ему за бой с англичанином Томом Аспиналлом $ 30 млн.

«Организация добивается от Джона, чтобы он подписал контракт на бой с Томом Аспиналлом. Джонс требует $ 30 млн за поединок, а UFC отказываются платить, так как не могут себе этого позволить. Отлично — бой даже не состоится. UFC заработала [за прошлый год] $ 1,4 млрд, а этот человек просит лишь $ 30 млн… Заплатите ему эти деньги, тогда можете считать, что всё в порядке», — приводит слова Джонсона портал Low Kick MMA.

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