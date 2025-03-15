Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Аспиналл оставил угрожающее послание Джонсу в ответ на его реакцию на поражение Перейры

Аспиналл оставил угрожающее послание Джонсу в ответ на его реакцию на поражение Перейры
Комментарии

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл ответил на реакцию действующего обладателя титула UFC в категории до 120 кг американца Джона Джонса на поражение бразильца Алекса Перейры в поединке за пояс UFC в полутяжёлом весе с Магомедом Анкалаевым. Их поединок состоялся 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Алекс Перейра — Магомед Анкалаев (W)
09 марта 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Алекс Перейра
Окончено
UD
Магомед Анкалаев

«Больше тебе некуда бежать, Джон», — написал Аспиналл на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем бою, который состоялся в ноябре 2024 года на турнире UFC 309, Джонс победил техническим нокаутом в третьем раунде соотечественника Стипе Миочича. Для Костлявого эта защита титула стала первой в тяжёлом весе.

Материалы по теме
Джон Джонс заявил, что разочарован поражением Алекса Перейры в бою с Магомедом Анкалаевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android