Аспиналл оставил угрожающее послание Джонсу в ответ на его реакцию на поражение Перейры

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл ответил на реакцию действующего обладателя титула UFC в категории до 120 кг американца Джона Джонса на поражение бразильца Алекса Перейры в поединке за пояс UFC в полутяжёлом весе с Магомедом Анкалаевым. Их поединок состоялся 9 марта на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

«Больше тебе некуда бежать, Джон», — написал Аспиналл на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем бою, который состоялся в ноябре 2024 года на турнире UFC 309, Джонс победил техническим нокаутом в третьем раунде соотечественника Стипе Миочича. Для Костлявого эта защита титула стала первой в тяжёлом весе.