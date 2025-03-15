Тренер Махачева объяснил, чем Ислам отличается от Хабиба Нурмагомедова

Хавьер Мендес, являющийся тренером действующего обладателя титула UFC в лёгком весе Ислама Махачева, объяснил, чем его подопечный отличается от бывшего чемпиона UFC в категории до 70 кг и члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Уникальность Махачева заключается в его способности быстро адаптироваться [по ходу боя]. Мы можем вносить изменения в его тактику минуту за минутой, раунд за раундом, секунду за секундой. Он настолько хорош в этом, что может быстро подстраиваться под любую ситуацию. Ислам постоянно демонстрирует свою готовность к изменениям и развитию.

Ислам не похож на Хабиба. Мы с Хабибом нечасто приходим к согласию [насчёт тех или иных установок]. Однако когда речь заходит о том, что нужно сделать, Ислам всегда всё выполняет, будь то указания от меня, Хабиба или других тренеров.

Я никогда не просил его о чём-то, что он не был бы готов выполнить. Махачев всегда оправдывает наши ожидания. Как отличный студент, Ислам стремится не к идеалу, а к совершенству», — приводит слова Мендеса издание The Independent.