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«У лиги проблемы». Экс-боец UFC — о завоевании Анкалаевым чемпионского титула

«У лиги проблемы». Экс-боец UFC — о завоевании Анкалаевым чемпионского титула
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Бывший боец UFC американец Брендан Шауб считает, что поражение бразильца Алекса Перейры в бою с россиянином Магомедом Анкалаевым за титул UFC в полутяжёлом весе будет иметь тяжёлые последствия для североамериканского промоушена.

«У UFC проблемы. Эй, назовите их главную звезду. Анкалаев? Сколько платных трансляций он продал? Две, которые купили его мама и дядя. Кто ещё есть? Пантожа в наилегчайшем весе? Всем плевать. Мераб в легчайшем? Нет, он не будет звездой. У дю Плесси в среднем весе есть шанс.

Ислам, вероятно, главная звезда промоушена. Перейра по-прежнему самый популярный боец, если говорить о покупке платных трансляций. Но Махачев самая большая звезда, и он потрясающий. Ислам единственный дагестанец, который вызывает восхищение», — приводит слова Шауба портал Sportskeeda.

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