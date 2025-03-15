Пятикратный чемпион ОИ по дзюдо ответил, готов ли он провести в UFC три боя за € 15 млн

Пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо француз Тедди Ринер ответил, готов ли он перейти в UFC за € 15 млн и провести в североамериканском промоушене три поединка.

«Ответ — нет. Если бы я подписал контракт с UFC, то всё моё наследие пошло бы прахом. Меня это не интересует. Смешанные единоборства — это насилие, поскольку у бойцов идёт кровь, мы видим некоторые вещи, которые не хотим, чтобы случились с нашими детьми.

Хотя я думаю, что у дзюдоистов есть преимущество при переходе в ММА, поскольку данная дисциплина позволяет нам быть доминирующими во многих областях», — приводит слова Ринера портал La Suer.