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Бывший чемпион UFC, завершивший карьеру в 2023 году, вернулся в пул тестирования на допинг

Бывший чемпион UFC, завершивший карьеру в 2023 году, вернулся в пул тестирования на допинг
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) американец Робби Лоулер вернулся в пул тестирования бойцов на допинг, сдав на этой неделе анализы на наличие наркотических веществ. Об этом сообщил официальный сайт UFC, на котором публикуются новости о тестировании атлетов на допинг.

Напомним, Лоулеру в данный момент 42 года. Последний бой в североамериканской лиге Робби провёл на турнире UFC 290, который состоялся 8 июля 2023 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником был соотечественник Нико Прайс. Бой завершился победой Беспощадного нокаутом в первом раунде.

На своём счету Робби имеет 30 побед и 16 поражений, а один бой был признан несостоявшимся.

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