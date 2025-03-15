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«Он грязный засранец». Пимблетт обвинил Чендлера в жульничестве в боях

«Он грязный засранец». Пимблетт обвинил Чендлера в жульничестве в боях
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Топовый английский боец UFC Пэдди Пимблетт обвинил бывшего претендента на чемпионский титул UFC в категории до 70 кг американца Майкла Чендлера в том, что тот жульничает в боях.

«На днях я пересматривал реванш Чарльза и Майкла. В нём Чендлер нанёс примерно 12 ударов по затылку Оливейры, прежде чем рефери обратил на это внимание и сделал ему замечание. Если бы он просто бил [легальные] удары, а судья ничего не сказал бы, то это можно понять.

Тот же Порье говорил, что Майкл засовывал ему пальцы в рот, чего делать никому нельзя. Для меня это равноценно удару по яйцам или головой. Все в курсе об этой стороне Чендлера. За пределами клетки Майк хороший парень, а в ней — грязный засранец», — приводит слова Пимблетта портал Sports Illustrated.

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