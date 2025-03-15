Даня Милохин нокаутировал Василе Жосана в четвёртом раунде

Сегодня, 15 марта, в Кишинёве (Молдавия) в рамках вечера бокса FEA Championship известный российский блогер Даня Милохин победил нокаутом в четвёртом раунде местного боксёра Василе Жосана. Для россиянина эта победа стала второй в ринге.

Дебют Милохина в боксе получился удачным. 16 февраля 2024 года россиянин в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) встречался с представителем Индии Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде.

На данный момент Дане Милохину 23 года. В 2023 году звезда интернета рассказал, что начал заниматься смешанными единоборствами (ММА). Тренером известного тиктокера является Зорик Степанян.