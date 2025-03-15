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Даня Милохин дал комментарий после того, как одержал вторую победу нокаутом в боксе

Даня Милохин дал комментарий после того, как одержал вторую победу нокаутом в боксе
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Известный российский блогер Даня Милохин дал комментарий после того, как нокаутировал в четвёртом раунде молдавского боксёра Василе Жосана в рамках турнира FEA Championship.

Прочие бои 2025. FEA Championship
Даня Милохин (W) — Василе Жосан
15 марта 2025, суббота. 21:40 МСК
Даня Милохин
Окончено
KO
Василе Жосан

«Ну спасибо, друзья. Понимаю, что большинство болели за Васю, он из вашей страны. Но спасибо, что пришли сюда, спасибо тем, кто смотрел бой. Ждите следующий бой», — сказал Милохин в интервью после боя.

Для Милохина эта победа стала второй подряд в ринге. Дебют Дани в боксе получился удачным. 16 февраля 2024 года россиянин в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) встречался с представителем Индии Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде.

На данный момент Дане Милохину 23 года. В 2023 году звезда интернета рассказал, что начал заниматься смешанными единоборствами (ММА). Тренером известного тиктокера является Зорик Степанян.

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