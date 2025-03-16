Даниэль Кормье назвал главную опасность для Махачева в возможном бою с Топурией

Член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье назвал главную репутационную опасность для чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева в возможном поединке с экс-обладателем титула UFC в категории до 66 кг испано-грузином Илией Топурией.

«Не уверен, что Ислам должен дать следующий титульный шанс Топурии. Если Махачев победит его, люди скажут, что он одолел Волкановски, Топурию, Оливейру и Мойкано — это внушительный список из пяти побед в титульных боях. Однако они также упомянут, что Ислам трижды защищал пояс в поединках с полулегковесами.

Тот факт, что Илия был чемпионом в более низкой весовой категории, будет отмечен, как только Ислам одержит над ним победу. Всякий раз, когда у нас есть доминирующий чемпион, мы ищем причины, чтобы поставить под сомнение его достижения. Это происходит постоянно: «О, он победил полулегковеса и парня, который был ниже в рейтинге, за день до этого». Люди всегда будут пытаться найти недостатки в его наследии, которых там нет. Он лучший в мире, и мы должны уважать это», — приводит слова Кормье портал Bloody Elbow.