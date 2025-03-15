Пимблетт: Топурия убежал от Волка. Если бы не нокаут Махачева, то Илия не победил бы его

Топовый боец UFC англичанин Пэдди Пимблетт считает, что экс-чемпион UFC в полулёгком весе испано-грузин Илия Топурия намеренно поднялся в дивизион до 70 кг, чтобы избежать реванша с бывшим обладателем титула UFC в категории до 66 кг австралийцем Александром Волкановски.

«Илия убежал от Волкановски. Думаю, Топурия осознаёт, что если бы он не поймал его тогда и их бой состоялся бы не через 12 недель после того, как Алекса нокаутировал Махачев, то ему не удалось бы отправить Волка спать. Алекс забирал тот бой. Поэтому Илия подумал: «О, мне будет нехорошо в реванше с Волком». В результате он решил подняться в весе», — приводит слова Пимблетта портал Sports Illustrated.