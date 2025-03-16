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Пимблетт: Топурия — маленький толстый карлик. Наш поединок неизбежен

Пимблетт: Топурия — маленький толстый карлик. Наш поединок неизбежен
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Топовый боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), англичанин Пэдди Пимблетт уверен в том, что его поединок с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией неизбежен.

«Наш поединок неизбежен. Мы в конечном итоге встретимся, особенно после того, как перешёл в лёгкий вес. Однако Илия карлик, он по-прежнему крошечный. Послушайте, этот парень переходит в лёгкий вес, говоря, что больше не может сгонять в полулёгкий вес. И Топурия ещё пытается меня называть толстым. Он сам толстый маленький засранец, если не может больше сгонять в категорию до 66 кг», — приводит слова Пимблетта портал Eurosport.

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