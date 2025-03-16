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Дияр Нургожай проиграл свой дебютный бой в UFC

Дияр Нургожай проиграл свой дебютный бой в UFC
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14 марта, в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 256. В рамках основного карда представитель Казахстана Дияр Нургожай встретился с бразильцем Брендсоном Рибейро.

UFC 2025. UFC Fight Night 254, Лас-Вегас, США
Дияр Нургожай — Брендсон Рибейро (W)
16 марта 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Дияр Нургожай
Окончено
SUB
Брендсон Рибейро

Бой завершился победой бразильца во втором раунде болевым приёмом.

Ранее Нургожай не смог сделать вес перед боем с Рибейро.

Для Дияра Нургожая этот бой был дебютным в UFC. Всего на счету казахстанского бойца 11 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 10 побед и потерпел одно поражение.

Главным событием турнира станет бой между итальянцем Марвином Веттори и представителем Грузии Романом Долидзе.

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