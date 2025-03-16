Дияр Нургожай проиграл свой дебютный бой в UFC

14 марта, в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 256. В рамках основного карда представитель Казахстана Дияр Нургожай встретился с бразильцем Брендсоном Рибейро.

Бой завершился победой бразильца во втором раунде болевым приёмом.

Ранее Нургожай не смог сделать вес перед боем с Рибейро.

Для Дияра Нургожая этот бой был дебютным в UFC. Всего на счету казахстанского бойца 11 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 10 побед и потерпел одно поражение.

Главным событием турнира станет бой между итальянцем Марвином Веттори и представителем Грузии Романом Долидзе.