Роман Долидзе победил Марвина Веттори в реванше в главном бою UFC Fight Night 254

В ночь с 15 на 16 марта, в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 254. В рамках главного поединка вечера представитель Грузии в средней весовой категории Роман Долидзе встретился с итальянцем Марвином Веттори.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей (49-46).

Для 36-летнего грузина этот 15-я победа в смешанных единоборствах при трёх поражениях. Рекорд Веттори — 19 побед, восемь поражений и одна ничья.

Отметим, это их второй бой. В первом поединке в 2023 году Долидзе уступил Веттори единогласным решением судей.

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