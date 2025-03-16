Роман Долидзе победил Марвина Веттори в реванше в главном бою UFC Fight Night 254
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В ночь с 15 на 16 марта, в Лас-Вегасе (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 254. В рамках главного поединка вечера представитель Грузии в средней весовой категории Роман Долидзе встретился с итальянцем Марвином Веттори.
UFC 2025. UFC Fight Night 254, Лас-Вегас, США
Марвин Веттори — Роман Долидзе (W)
16 марта 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Марвин Веттори
Окончено
UD
Роман Долидзе
Бой продлился все пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей (49-46).
Для 36-летнего грузина этот 15-я победа в смешанных единоборствах при трёх поражениях. Рекорд Веттори — 19 побед, восемь поражений и одна ничья.
Отметим, это их второй бой. В первом поединке в 2023 году Долидзе уступил Веттори единогласным решением судей.
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