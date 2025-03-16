Результаты турнира UFC Fight Night 254

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16 марта в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 254. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

UFC Fight Night 254. Результаты боёв:

Роман Долидзе победил Марвина Веттори единогласным решением (49-46, 49-46, 49-46).

Чиди Нджокуани победил Элизеу дос Сантоса техническим нокаутом (Раунд 2, 2:19).

Александр Эрнандес победил Курта Холобо единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).

Дэ'Мон Блэкшир победил Коди Гибсона болевым приёмом на руку (kimura) – (Раунд 2, 4:09).

Брендсон Рибейро победил Дияра Нургожая болевым приёмом на руку (kimura) – (Раунд 2, 1:28).

Кевин Вальехос победил Сын Ву Чхве техническим нокаутом (Раунд 1, 3:09).

Вальдо Кортес-Акоста победил Райана Спэнна техническим нокаутом (Раунд 2, 4:48).

Су Ёун Ёу победил Эй Джея Каннингема единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Карлос Вера победил Джозиаса Мусасу удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 3:16).

Сэм Хьюз победила Стефани Лусиано раздельным решением (29-28, 28-29, 29-27).

Андре Лима победил Даниэля Бареса удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 3, 3:05).

Присцила Кашоэйра победила Жозиан Нунес нокаутом (Раунд 1, 2:46).

Карли Джудис победила Юнейси Дубен техническим нокаутом (Раунд 1, 1:40).