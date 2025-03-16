Ник Болл победил Ти Джея Дохени в Ливерпуле. После одного из раундов Ник пнул Дохени

28-летний британский боксёр и обладатель чемпионского титула WBA в полулёгком весе Ник Болл в ночь на 16 марта одержал победу над 38-летним ирландцем Ти Джеем Дохени в главном поединке боксёрского вечера в Ливерпуле.

Поединок продлился 10 раундов, а на 11-й Дохени не вышел, поскольку был сильно измотан из-за доминации Ника. Стоит отметить, что в одном из начальных раундов Дохени схватил Болла за шею в концовке трёхминутки, а после гонга Ник пнул ногой в район задней части бёдер Ти Джея. Рефери не дал никаких санкций Боллу и Дохени.

Для Ника эта победа стала 23-й, у него также на счету одна ничья и 13 нокаутов. Дохени потерпел седьмое поражение при 26 победах.