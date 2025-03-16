Берланга нокаутировал соотечественника, который провёл бой после срока в тюрьме

Экс-претендент на титул чемпиона мира во втором среднем весе пуэрто-риканского происхождения, выступающий в средней и во второй средней весовых категориях, Эдгар Берланга в соглавном поединке в США нокаутировал своего соотечественника Джонатана Гонсалес-Ортиса.

В первом раунде Берланга дважды отправил в нокдаун Джонатана, а после третьего нокдауна Ортиса спасли канаты. Рефери принял решение остановить бой и присудить победу Берланге. Это первое поражение Джонатана в профессиональной карьере за 22 боя (20-1-1). Для Берланги это 23-я победа при одном поражении.

Издание The Ring сообщило, что Ортис с 2014 года принял участие всего в двух боях по причине того, что отбывал срок в тюрьме.