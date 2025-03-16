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Мокаев назвал единственного бойца, который может создать проблемы Пантоже. Он из Bellator

Мокаев назвал единственного бойца, который может создать проблемы Пантоже. Он из Bellator
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Бывший боец UFC, а ныне представитель Brave FC, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев заявил, что только японец Кёдзи Хоргути может создать проблемы для чемпиона в наилегчайшем весе Александру Пантоже.

«Прямо сейчас я вижу, что только Кёдзи Хоригути может создать проблемы для Пантожи, остальных он уничтожит два-три раза и больше.

У Кай Кара-Франса был шанс. Но все они ментально проигрывали Пантоже. Поэтому он обыграл их каждого», — написал Мокаев в социальной сети Х (ранее Twitter).

Хоригути 34 года. Он был претендентом на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе. В данный момент выступает в организации Bellator и занимает пятое место в рейтинге легчайшего дивизиона.

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