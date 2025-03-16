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Опубликованы судейские записки поединка между Романом Долидзе и Марвином Веттори

Опубликованы судейские записки поединка между Романом Долидзе и Марвином Веттори
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Пресс-служба Ultimnate Fighing Championship (UFC) опубликовала судейские записки главного поединка между представителями среднего дивизиона — грузина Романа Долидзе и итальянца Марвина Веттори. Бой между атлетами прошёл на турнире UFC Fight Night 254

Фото: UFC

Судьи единогласно присудили победу Долидзе — 46-49, 46-49, 46-49. Согласно отчёту каждый из судей присудил победу Веттори только в третьем раунде. Все остальные отрезки Роман записал в свой актив.

Для 36-летнего Долидзе это 15-я победа в смешанных единоборствах при трёх поражениях. Рекорд Веттори — 19 побед, восемь поражений и одна ничья.

Отметим, что это их второй бой. В первом поединке в 2023 году Долидзе уступил Веттори единогласным решением судей.

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