Опубликованы судейские записки поединка между Романом Долидзе и Марвином Веттори

Пресс-служба Ultimnate Fighing Championship (UFC) опубликовала судейские записки главного поединка между представителями среднего дивизиона — грузина Романа Долидзе и итальянца Марвина Веттори. Бой между атлетами прошёл на турнире UFC Fight Night 254

Фото: UFC

Судьи единогласно присудили победу Долидзе — 46-49, 46-49, 46-49. Согласно отчёту каждый из судей присудил победу Веттори только в третьем раунде. Все остальные отрезки Роман записал в свой актив.

Для 36-летнего Долидзе это 15-я победа в смешанных единоборствах при трёх поражениях. Рекорд Веттори — 19 побед, восемь поражений и одна ничья.

Отметим, что это их второй бой. В первом поединке в 2023 году Долидзе уступил Веттори единогласным решением судей.