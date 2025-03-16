Мокаев: знаю, на что способен. Прямо сейчас я был бы чемпионом UFC

Бывший боец UFC, а ныне представитель Brave FC, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев высказался о своей форме и будущем.

«Я тренировался с Пантожей, когда мне было 22 года. И я знаю, на что способен. Прямо сейчас я был бы чемпионом. Но у бога на меня другие планы, и я принял их, продолжаю тренироваться и двигаться вперёд. Меня ждёт нечто великое», — написал Мокаев в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее Мухаммад Мокаев заявил, что только японец из Bellator Кёдзи Хоргути может создать проблемы для чемпиона в наилегчайшем весе Александру Пантоже.