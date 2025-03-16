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В команде Махачева заявили, что Ислам не давал своего согласия на бой с Илией Топурией

В команде Махачева заявили, что Ислам не давал своего согласия на бой с Илией Топурией
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев не давал своего согласия на поединок с топовым испанским бойцом и бывшим чемпионом в полулёгком весе Илией Топурией.

«Ислам не давал согласия на этот бой. Он придерживается позиции, что Топурии надо заслужить чемпионский поединок», — приводит слова представителя Махачева издание ТАСС.

Напомним, Махачев в последнем поединке, который состоялся на UFC 311, победил удушающим приёмом в первом раунде бразильца Ренато Мойкано.

Ранее член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг заявил, что 33-летний российский чемпион согласится на поединок с Илией Топурией.

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