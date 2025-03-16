UFC стремится подписать контракт с Netflix на фоне проблем с ESPN

Руководство Ultimate Fighting Championshiр (UFC) стремится подписать контракт с популярным стримнгом Netflix для трансляции своих шоу на фоне проблем с телеканалом ESPN.

«Сообщается, что UFC сделает “всё, что в их силах”, чтобы заключить сделку с Netflix, как только их контракт с ESPN истечёт в конце года. У UFC якобы возникли проблемы с технологией ESPN, в то время как ESPN недоволен тем, что показатели PPV “сильно снизились», — говорится в тексте Happy Punch в социальной сети Х (ранее Twitter).

С января 2025 года реслинг федерация World Wrestling Entertaiment (WWE), принадлежащая как и UFC компании TKO, сотрудничает с Netflix, эксклюзивно демонстрируя еженедельное шоу Raw и Premium Live Event (PLE), часть из которых также показывается на стриминге Peacock.