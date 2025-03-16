Долидзе — о трилогии с Веттори: соглашусь из-за уважения к нему, но у UFC другие планы

36-летний грузинский боец Роман Долидзе высказался о возможной трилогии с Марвином Веттори после победы над ним на турнире UFC Fight Night 254.

«Любая победа — это хорошая победа, но победа над Веттори очень важна, потому что я хотел вернуть себе то, что у меня отняли в Лондоне. Я надеюсь, что мой соперник скоро восстановится. Он сильный, выносливый боец. Я знал, что любому человеку тяжело победить его. Я был готов к пяти раундам, если потребуется. Как вы можете видеть, я усердно работал в течение всех пяти раундов. И это было важно для меня.

Давайте будем честны. Вопрос о трилогии — хороший. Марвин согласился и дал мне этот матч-реванш. Если UFC это нужно и они скажут мне об этом, я, вероятно, не откажусь, просто из уважения, потому что я ценю то, что он согласился драться со мной.

Зачем ему это делать? Тогда я был 10-м номером. Он был седьмым. Он даже сказал, что думал, что это Роман Копылов, но я ему не верю. Он согласился драться со мной. Только из-за моего уважения к нему я могу это сделать. Но я думаю, что у UFC будут другие планы на меня», — приводит слова Долидзе издание MMAJunkie.