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Чемпион UFC Ислам Махачев назвал лучшего футболиста России. Это не Дзюба и не Головин

Чемпион UFC Ислам Махачев назвал лучшего футболиста России. Это не Дзюба и не Головин
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев ответил, кого считает лучшим российским футболистом.

«Для меня лучший футболист России – это Абакар Гаджиев», — приводит слова Махачева портал «РИА Новости Спорт».

Напомним, Абакару 21 год. В данный момент Гаджиев выступает на позиции форварда за махачкалинское «Динамо». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Абакар забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Махачеву 33 года. В своём профессиональном рекорде Ислам имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение.

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