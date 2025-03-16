Чемпион UFC Ислам Махачев назвал лучшего футболиста России. Это не Дзюба и не Головин

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев ответил, кого считает лучшим российским футболистом.

«Для меня лучший футболист России – это Абакар Гаджиев», — приводит слова Махачева портал «РИА Новости Спорт».

Напомним, Абакару 21 год. В данный момент Гаджиев выступает на позиции форварда за махачкалинское «Динамо». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Абакар забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Махачеву 33 года. В своём профессиональном рекорде Ислам имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение.