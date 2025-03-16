«Это вина МОК и Томаса Баха». Рой Джонс — о скандале с Иман Хелиф на ОИ-2024

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, легендарный Рой Джонс-младший прокомментировал скандал, в который попала алжирская боксёрша Иман Хелиф на Олимпийских играх в Париже.

«Это вина Международного олимпийского комитета и Томаса Баха. Ситуация всё ещё не расследована, у нас нет объяснений. Бах не только поставил бокс на Олимпиаде под угрозу, при нём возник этот скандал, который наносит вред», — приводит слова Джонса-младшего ТАСС.

Напомним, в финале Олимпийских игр в Париже алжирская боксёрша победила представительницу Китая Ян Лю.

На Играх из-за участия Иман разгорелся скандал. Он случился после того, как итальянская спортсменка Анджела Карини в 1/8 финала отказалась продолжать поединок с Иман. Бой закончился через 46 секунд после старта. Карини покинула ринг в слезах.

Вскоре осенью издание Le Correspondant опубликовало медицинский отчёт, согласно которому у спортсменки было выявлено наличие ряда мужских признаков.