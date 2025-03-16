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Пэдди Пимблетт дал однозначный прогноз на возможный бой Махачев — Топурия

Пэдди Пимблетт дал однозначный прогноз на возможный бой Махачев — Топурия
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Топовый боец UFC англичанин Пэдди Пимблетт дал однозначный прогноз на потенциальный поединок между действующим обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и бывшим чемпионом UFC в категории до 66 кг испано-грузином Илией Топурией.

«Топурии крышка. Бой не продлится больше трёх раундов», — приводит слова Пимблетта портал Eurosport.

Напомним, Пимблетт следующий поединок проведёт на турнире UFC 314, который состоится 13 апреля в Майами (штат Флорида, США). Его соперником станет бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер. Поединок будет соглавным событием вечера.

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