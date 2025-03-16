Джастин Гэтжи показал состояние пальцев ног спустя неделю после боя c Рафаэлем Физиевым

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи показал состояние пальцев ног спустя неделю после поединка с представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым.

Фото: Страница Гэтжи в социальных сетях

Напомним, поединок между Гэтжи и Физиевым стал соглавным событием турнира UFC 313, который прошёл 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой продлился все три раунда и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей.

Для Физиева это поражение стало третьим подряд. Гэтжи, в свою очередь, одержал первую победу с июля 2023 года.

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