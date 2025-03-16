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Джастин Гэтжи показал состояние пальцев ног спустя неделю после боя c Рафаэлем Физиевым

Джастин Гэтжи показал состояние пальцев ног спустя неделю после боя c Рафаэлем Физиевым
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи показал состояние пальцев ног спустя неделю после поединка с представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым.

Фото: Страница Гэтжи в социальных сетях

UFC 2025. UFC 313, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Рафаэль Физиев
09 марта 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Рафаэль Физиев

Напомним, поединок между Гэтжи и Физиевым стал соглавным событием турнира UFC 313, который прошёл 9 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой продлился все три раунда и завершился победой Хайлайта единогласным решением судей.

Для Физиева это поражение стало третьим подряд. Гэтжи, в свою очередь, одержал первую победу с июля 2023 года.

Ранее бывший боец UFC объяснил, почему промоушену необходимо устроить поединок Топурии с Махачевым.

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