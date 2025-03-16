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Соннен назвал единственного бойца, который способен стать чемпионом в трёх весах в UFC

Соннен назвал единственного бойца, который способен стать чемпионом в трёх весах в UFC
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Бывший претендент на титул UFC в среднем и полутяжёлом весе американец Чейл Соннен назвал единственного бойца, который может стать чемпионом лиги в трёх весовых категориях в UFC.

«Перейра — единственный парень, который, как я считаю, может стать чемпионом в трёх весах. Однако я не вижу смысла в его переходе в тяжёлый вес, только чтобы он поменял категорию.

Похоже, ему собираются предложить реванш с Анкалаевым. Если Алекс перейдёт в тяжёлый вес, то в лучшем случае ему предложат бой за титул там. Моя вера в то, что Перейра поднимется в тяжёлый вес, основывается на том, что он мог бы стать разменной монетой на шахматной доске.

Если им не удастся организовать бой между Джоном Джонсом и Томом Аспиналлом, что они сделают? Предложите Сирилю Гану бой с Аспиналлом? Вот почему было бы полезно увидеть Перейру в тяжёлом весе, просто на случай, если это потребуется», — приводит слова Соннена портал Bloody Elbow.

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