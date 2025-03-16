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Россиянки завоевали две золотые медали и одну серебряную на чемпионате мира по боксу

Россиянки завоевали две золотые медали и одну серебряную на чемпионате мира по боксу
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Сегодня, 16 марта, в городе Ниш (Сербия) проходят финальные поединки чемпионата мира по боксу среди женщин.

В категории до 60 кг российская спортсменка Нуне Асатрян победила представительницу Казахстана Викторию Графееву, став чемпионкой мира.

Также Елена Гапешина одержала победу в поединке с ирландкой Лизой Эдель О’Рурк, завоевав, таким образом, золотую медаль в весе до 70 кг.

Юлия Чумгалакова, в свою очередь, в финале уступила казахстанской боксёрше Назым Кызайбай и завоевала серебро в дивизионе до 48 кг.

Отметим, что все российские спортсменки выступают на турнире под национальным флагом и гимном России.

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