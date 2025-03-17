Нейт Диаз ответил, кому ему больше всего понравилось бить пощёчины во время боёв в UFC

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории американец Нейт Диаз ответил, кому ему больше всего понравилось бить пощёчины во время боёв в UFC.

«Мне понравилось, как я ударил Леона Эдвардса. Помните этот момент. Я ударил и потряс его, бам! И ещё Конору, этому чёртовому придурку. Я прописал ему пощёчину, когда он ударил меня в голень. Иногда я бью пощёчины даже не намеренно», — приводит слова Диаза портал The Sports Rush.

Диазу 39 лет. Последний раз он дрался по правилам смешанных единоборств в сентябре 2022 года на турнире UFC 279 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Тогда он победил удушающим приёмом Тони Фергюсона в четвёртом раунде.