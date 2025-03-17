Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Нейт Диаз ответил, кому ему больше всего понравилось бить пощёчины во время боёв в UFC

Нейт Диаз ответил, кому ему больше всего понравилось бить пощёчины во время боёв в UFC
Комментарии

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгкой весовой категории американец Нейт Диаз ответил, кому ему больше всего понравилось бить пощёчины во время боёв в UFC.

«Мне понравилось, как я ударил Леона Эдвардса. Помните этот момент. Я ударил и потряс его, бам! И ещё Конору, этому чёртовому придурку. Я прописал ему пощёчину, когда он ударил меня в голень. Иногда я бью пощёчины даже не намеренно», — приводит слова Диаза портал The Sports Rush.

Диазу 39 лет. Последний раз он дрался по правилам смешанных единоборств в сентябре 2022 года на турнире UFC 279 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Тогда он победил удушающим приёмом Тони Фергюсона в четвёртом раунде.

Материалы по теме
Нейт Диаз заявил о намерении вернуться в UFC и сразиться за титул в полусреднем весе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android