Ещё две россиянки завоевали золотые медали на чемпионате мира по боксу

Сегодня, 16 марта, в городе Ниш (Сербия) проходят финальные поединки чемпионата мира по боксу среди женщин.

В категории до 75 кг россиянка Анастасия Шамонова одержала победу единогласным решением по итогу трёх раундов в поединке с представительницей Ирландии Ифе О’Рурк. Таким образом, Анастасия завоевала золотую медаль.

Салтанат Меденова, в свою очередь, победила раздельным решением судей в упорном поединке с представительницей Турции Исильдар Бусрой в категории до 81 кг. Благодаря этому Салтанат стала чемпионкой мира.

Отметим, что все российские спортсменки выступают на турнире под национальным флагом и гимном России.

Ранее стало известно, что две россиянки также завоевали две золотые медали и одну серебряную на чемпионате мира по боксу.