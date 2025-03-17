«Думаю, так и было». Тренер Анкалаева заподозрил Перейру в жульничестве на UFC 313

Сухраб Магомедов, тренер чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянина Магомеда Анкалаева, заявил, что бразилец Алекс Перейра мог жульничать в поединке с его подопечным на турнире UFC 313.

«Мне показалось, когда Магомед его прижал к нашему углу, что Перейра был намазан чем-то. Если мне не изменяет опыт мой, я думаю, так и было.

Например, когда вес человек «гоняет», он мажется мазью, и как бывает… Капли пота собираются на масле, не стекают, а собираются. И Перейра так же выглядел. И Магомед тоже сказал потом, что он пахнет этой мазью. У него на волосах что-то было, они были липкие», — сказал Магомедов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».