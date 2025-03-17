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Долидзе вызвал на бой двух экс-чемпионов UFC после победы над Веттори

Долидзе вызвал на бой двух экс-чемпионов UFC после победы над Веттори
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Рейтинговый боец среднего веса (до 84 кг) UFC грузин Роман Долидзе высказался о своих перспективах после победы в реванше с итальянцем Марвином Веттори, состоявшемся в минувшие выходные на турнире UFC Fight Night 254 в Лас-Вегасе (США).

«Я заслуживаю соперника из топ-5. И есть два возможных боя для меня – это Уиттакер и Адесанья. Просто назовите мне дату, больше ничего не нужно», – сказал Долидзе в послематчевом интервью.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308 в октябре, Уиттакер досрочно проиграл Хамзату Чимаеву. Адесанья в феврале на UFC Fight Night 250 проиграл техническим нокаутом французу дагестанского происхождения Нассурдину Имавову.

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