Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион UFC: уверен, Топурия способен завоевать титул в лёгком весе

Экс-чемпион UFC: уверен, Топурия способен завоевать титул в лёгком весе
Комментарии

Бывший чемпион UFC американец Мэтт Серра высказался о переходе звезды организации грузина Илии Топурии в лёгкий вес (до 70 кг).

«Будет интересно увидеть его в лёгком весе. Хотя я бы хотел ещё посмотреть на него в полулёгком. Да, он одержал большие победы над Волкановски и Максом Холлоуэем, но, как по мне, подъём в весе был несколько преждевременным. И дело не в том, что он не способен завоевать титул в лёгком весе. Уверен, он может это сделать, но почему бы не зачистить дивизион?» — сказал Серра в подкасте The Overdogs.

Ранее Диего Лопес высказался о перспективах Топурии в лёгком весе.

Материалы по теме
«Он может там пошуметь». Диего Лопес — о перспективах Топурии в лёгком весе

Российский боец посёк чемпиона UFC Топурию

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android