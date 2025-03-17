Экс-чемпион UFC: уверен, Топурия способен завоевать титул в лёгком весе

Бывший чемпион UFC американец Мэтт Серра высказался о переходе звезды организации грузина Илии Топурии в лёгкий вес (до 70 кг).

«Будет интересно увидеть его в лёгком весе. Хотя я бы хотел ещё посмотреть на него в полулёгком. Да, он одержал большие победы над Волкановски и Максом Холлоуэем, но, как по мне, подъём в весе был несколько преждевременным. И дело не в том, что он не способен завоевать титул в лёгком весе. Уверен, он может это сделать, но почему бы не зачистить дивизион?» — сказал Серра в подкасте The Overdogs.

Ранее Диего Лопес высказался о перспективах Топурии в лёгком весе.

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