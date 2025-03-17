Роберт Уиттакер ответил на вызов Романа Долидзе

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер ответил на вызов грузинского бойца дивизиона Романа Долидзе.

«Я намерен сразиться с бойцом из первой пятёрки, мужик. В очередь. Хочу подраться с Шоном Стриклендом. Международная бойцовская неделя», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308 в октябре, Уиттакер досрочно проиграл Хамзату Чимаеву. Долидзе на UFC Fight Night 254 в марте взял реванш у бывшего претендента на титул итальянца Марвина Веттори.

Ранее Долидзе поделился мнением о бое между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.