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Роберт Уиттакер ответил на вызов Романа Долидзе

Роберт Уиттакер ответил на вызов Романа Долидзе
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер ответил на вызов грузинского бойца дивизиона Романа Долидзе.

«Я намерен сразиться с бойцом из первой пятёрки, мужик. В очередь. Хочу подраться с Шоном Стриклендом. Международная бойцовская неделя», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308 в октябре, Уиттакер досрочно проиграл Хамзату Чимаеву. Долидзе на UFC Fight Night 254 в марте взял реванш у бывшего претендента на титул итальянца Марвина Веттори.

Ранее Долидзе поделился мнением о бое между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.

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