Аспиналл: Анкалаев не пытался повалить Перейру, у него был идеальный план

Британский боец UFC Том Аспиналл высказался о победе россиянина Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейрой, поединок которых состоялся на турнире UFC 313.

«Я всё ещё не имею представления об уровне борьбы Перейры, но считаю, что он опасается оказаться на земле. Он определённо хорошо защищается от переводов, но я не считаю, что Анкалаев действительно пытался его повалить.

Была пара реальных попыток. Анкалаев провёл 10 или 11 попыток, но всего два-три раза выложился. Остальное же время он пытался измотать его в грэпплинге, борьбе у клетки. У Анкалаева был идеальный план», — сказал Аспиналл в интервью YouTube-каналу Jamal Niaz.