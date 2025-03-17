Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Аспиналл: Анкалаев не пытался повалить Перейру, у него был идеальный план

Аспиналл: Анкалаев не пытался повалить Перейру, у него был идеальный план
Комментарии

Британский боец UFC Том Аспиналл высказался о победе россиянина Магомеда Анкалаева над бразильцем Алексом Перейрой, поединок которых состоялся на турнире UFC 313.

«Я всё ещё не имею представления об уровне борьбы Перейры, но считаю, что он опасается оказаться на земле. Он определённо хорошо защищается от переводов, но я не считаю, что Анкалаев действительно пытался его повалить.

Была пара реальных попыток. Анкалаев провёл 10 или 11 попыток, но всего два-три раза выложился. Остальное же время он пытался измотать его в грэпплинге, борьбе у клетки. У Анкалаева был идеальный план», — сказал Аспиналл в интервью YouTube-каналу Jamal Niaz.

Материалы по теме
Кормье сказал, кто должен стать следующим соперником Анкалаева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android