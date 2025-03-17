Камил Гаджиев дал прогноз на бой Чимаева и дю Плесси

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался об ожидаемом поединке за титул UFC в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.

«Считаю Хамзата фаворитом. Думаю, Хамзат подошёл к тому моменту, когда он действительно готов к чемпионскому бою. Я бы не стал недооценивать дю Плесси, потому что он такой неспешный, корявенький, но продолжает удерживать пояс. Но я ставлю на то, что Хамзат победит досрочно в первых раундах», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою на UFC 308 в октябре Чимаев победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера. Дю Плесси на UFC 312 в феврале победил в реванше американца Шона Стрикленда.