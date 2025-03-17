Гаджиев отреагировал на слухи об организации боя Махачев — Топурия

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал слухи об организации поединка за титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Исламом Махачевым и грузином Илией Топурией, который может состояться летом.

«Всё сделал Топурия для того, чтобы этот бой раскрутить. И бой суперожидаемый, давайте прямо скажем, это будет главный бой этого года, скорее всего. И здесь фаворит – Ислам. Можно долго оценивать, кто круче бьёт, кто круче борется, у кого круче грэпплинг, а можно сказать, что Ислам просто крупнее. Он всё-таки чемпион лёгкого веса, а Топурия – чемпион полулёгкого веса. И именно за счёт габаритов Ислам будет фаворитом», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.