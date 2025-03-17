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Аспиналл не исключил, что может проиграть нокаутом в бою с Джонсом

Аспиналл не исключил, что может проиграть нокаутом в бою с Джонсом
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался об ожидаемом поединке с действующим чемпионом американцем Джоном Джонсом, который может состояться уже летом.

«Тяжело сказать, что будет. Кто знает? Меня могут нокаутировать. В тяжёлом весе нельзя планировать на будущее… И дело не в том, чтобы оставаться скромным, а в том, чтобы оставаться реалистом. У вас есть два больших парня в маленьких перчатках, может произойти всё что угодно», — сказал Аспиналл в интервью YouTube-каналу Jamal Niaz.

Ранее Аспиналл обратился к Джонсу в социальных сетях.

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