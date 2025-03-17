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Сехудо объяснил, почему Чимаев не сможет победить дю Плесси

Сехудо объяснил, почему Чимаев не сможет победить дю Плесси
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался об ожидаемом поединке Хамзата Чимаева с действующим чемпионом организации в среднем весе (до 84 кг) Дрикусом дю Плесси.

«Чимаев может победить любого соперника за один раунд. Но с дю Плесси это не сработает. Дрикус – упорный мужик. Я остался впечатлён тем, что Хамзат сделал с Уиттакером, с дю Плесси это нужно делать на протяжении пяти раундов. А Дрикус этого не позволит. Я не вижу победы Хамзата», – сказал Сехудо на своём YouTube-канале.

Ранее Камил Гаджиев дал прогноз на бой Чимаева и дю Плесси.

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