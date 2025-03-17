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Магомед Курбанов встретился с внуком Мохаммеда Али

Магомед Курбанов встретился с внуком Мохаммеда Али
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Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Магомед Курбанов опубликовал совместную фотографию с Нико Али Уолшем – внуком бывшего абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе американца Мохаммеда Али.

«Пообщались о боксе, карьере и будущих планах. Нико – очень весёлый и заряженный боец! Договорились провести совместные сборы – будет интересно!» — написал Курбанов в социальных сетях.

Фото: из личного архива Магомеда Курбанова

Нико Али Уолшу 24 года. Американец дебютировал как профессиональный боксёр в 2021 году. Всего на его счету 10 побед (пять – нокаутом) и два поражения.

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