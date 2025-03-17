Исполком МОК выступил за включение бокса в программу Олимпиады-2028

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) выступил за включение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США). Об этом заявил глава организации Томас Бах.

Устройством боксёрского турнира на Олимпиаде займётся World Boxing – альтернативная организация, созданная в 2023 году в качестве альтернативы Международной боксёрской ассоциации (IBA) на фоне усложнения внешнеполитической ситуации в мире. IBA с 2020 года возглавляет российский функционер Умар Кремлёв.

Ранее Кремлёв публично раскритиковал Баха на фоне новостей о допуске россиян в нейтральном статусе на Олимпиаду-2026.