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Алексей Тищенко отреагировал на решение МОК по организации World Boxing

Алексей Тищенко отреагировал на решение МОК по организации World Boxing
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Двукратный олимпийский чемпион россиянин Алексей Тищенко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) поручить организацию боксёрского турнира на Олимпиаде-2028 альтернативной World Boxing.

«Для россиян ничего не изменилось. Они как не могли участвовать на Олимпиаде, так и не могут. А там хоть World Boxing, хоть IBA. Ничего абсолютно не поменялось. Наша задача – чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. Когда это произойдёт, тогда можно будет решать вопрос с организацией. А пока так», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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