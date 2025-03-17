Алексей Тищенко отреагировал на решение МОК по организации World Boxing

Двукратный олимпийский чемпион россиянин Алексей Тищенко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) поручить организацию боксёрского турнира на Олимпиаде-2028 альтернативной World Boxing.

«Для россиян ничего не изменилось. Они как не могли участвовать на Олимпиаде, так и не могут. А там хоть World Boxing, хоть IBA. Ничего абсолютно не поменялось. Наша задача – чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. Когда это произойдёт, тогда можно будет решать вопрос с организацией. А пока так», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.