У Джорджа Камбососа сменился соперник по бою 22 марта

Бывший объединенный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) австралиец Джордж Камбосос (21-3, 10 KO) встретится с новым соперником в поединке, запланированном на 22 марта в Сиднее.

Напомним, изначально с Камбососом должен был сразиться индонезиец Дауд Йордан (43-4, 31 КО), однако он отказался от выступления по медицинским причинам. Новым соперником стал австралиец Джек Уайли (16-1, 15 KO).

В своем последнем бою, состоявшемся в мае, Камбосос проиграл нокаутом чемпиону мира в трёх весовых категориях украинцу Василию Ломаченко.

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Дуэль взглядов Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа продлилась больше трёх минут: