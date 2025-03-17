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Контракт Фрэнсиса Нганну с PFL истечёт к концу марта — журналист

Контракт Фрэнсиса Нганну с PFL истечёт к концу марта — журналист
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Контракт бывшего обладателя чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории камерунца, а ныне бойца PFL Фрэнсиса Нганну с промоушеном может завершиться к концу марта. Об этом сообщает журналист Джон Нэш.

«Если информация, что контракт Нганну заканчивается в конце этого месяца, верна, то PFL следует поторопиться со своим предложением. Это один из главных пунктов в их маркетинговой стратегии, и, если они хотят заключить крупную сделку на телевидении после возможного ухода UFC с ESPN, им нужен Фрэнсис Нганну, чтобы привлечь внимание [телеканала к заключению с ними соглашения о трансляции турниров]», — приводит слова Нэша портал Boxing News.

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