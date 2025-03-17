Макгрегор заявил, что проведёт встречу в США ради будущего Ирландии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал заявление в социальных сетях, намекнув на его политический подтекст.

«Скоро я приземлюсь в Вашингтоне ради важнейшей встречи, касающейся будущего моей страны. Я готов. Мир услышит призывы Ирландии», — написал Макгрегор.

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался по правилам MMA с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье. Всего на его счету в смешанных единоборствах 22 победы и шесть поражений.

Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках: