Александр Усик: не вижу себя украинским политиком. Туда идут те, кого пинали в детстве

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик рассказал, что не имеет никакого желания становиться политиком и строить политическую карьеру.

«Предлагали ли мне политическое будущее? Постоянно. Но я не готов к этому. Не вижу себя украинским политиком. У меня есть карьера. Минимум собираюсь до 40 лет быть в большом спорте. Есть много проектов, над которыми мы сейчас работаем, чтобы развивать спорт – не только бокс, а спорт по всему миру.

Есть две причины, по которым люди хотят идти в политику. Первая – они хотят власти, потому что их пинали в детстве, вторая… А её нет. Хотят власти и денег.

На Украине же другая политика, здесь хотят сохранить что-то своё, что уже «скоммуниздили». Мне от этого ничего не нужно, потому что на данный момент бо́льшую часть своего состояния я заработал не в своей стране, где живу, где вкладываю деньги в бизнес, покупаю себе жильё, машины или что-то ещё.

Я привожу деньги, которые заработал за границей, и плачу налоги. Не хочу в политику, потому что не хочу зарабатывать на стране», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале «Слава Дьомін».